Partielle Sonnenfinsternis - Spektakel für Himmelsgucker

Seltenes Spektakel am Mittagshimmel: Astronomiebegeisterte können an diesem Dienstag eine partielle Sonnenfinsternis beobachten. Sie dauert der Vereinigung der Sternfreunde zufolge zwei Stunden und ist in ganz Mitteleuropa zu sehen - so denn das Wetter mitspielt und keine Wolken die Sicht versperren.

Gegen 11.10 Uhr geht es über dem Rheinland los

Obwohl die partielle Sonnenfinsternis nichts mit Karneval zu tun hat, ist sie in Köln ab etwa 11.10 Uhr zu beobachten. Rund eine Stunde später ist das Maximum der Abdeckung erreicht, das von Nordosten nach Südwesten abnimmt. Ob das Wetter mitspielt, bleibt laut WDR-Wetterexperten noch abzuwarten. Sie prognostizieren für den Dienstag zunächst starke, später wechselnde Bewölkung mit Sonne. Immerhin bleibt es bei 12 bis 19 Grad weitgehend trocken.

Nicht mit bloßem Auge schauen