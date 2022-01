Parteichef Jörg Meuthen verlässt die AfD

Mit dem Austritt legt Jörg Meuthen auch den Parteivorsitz mit sofortiger Wirkung nieder. Er sei als Parteichef gescheitert, so sein Fazit nach sechs Jahren an der Spitze der AfD. Bereits im Herbst hatte Meuthen angekündigt, nicht mehr für den Vorsitz der Partei kandidieren zu wollen.

Teile seiner Partei stehen seiner Meinung nach "nicht auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung" . Er sehe da "ganz klar totalitäre Anklänge" . Damit bezieht er sich auf den formal aufgelösten rechtsextremen Flügel der AfD. "Das Herz der Partei schlägt heute sehr weit rechts und es schlägt eigentlich permanent hoch" , so Meuthen. Gerade in der Corona-Politik habe die AfD etwas Sektenartiges entwickelt. Eine Zukunft für die Partei sehe er nur als ostdeutsche Regionalpartei.

AfD-Vizechefin Weidel reagiert mit scharfer Kritik

Der AfD-Bundesvorstand teilte am Freitagnachmittag mit, dass Meuthens Austritt "zur Kenntnis" genommen werde. Man danke Meuthen "für die Weiterentwicklung der AfD als einzige Oppositionspartei in Deutschland" . AfD-Vizechefin Alice Weidel reagierte schärfer: Dass Meuthen "die Partei, der er lange vorgestanden ist, mit Schmutz bewirft, spricht nicht von Charakter" , sagte sie den Stuttgarter Nachrichten und der Stuttgarter Zeitung.

Meuthen will auch nach seinem AfD-Austritt politisch aktiv bleiben, sein Mandat als Abgeordneter im Europaparlament in der rechtspopulistischen Fraktion "Identität und Demokratie" will er behalten. Außerdem ist er bereits in anderen Gesprächen für seine politische Zukunft. Mit wem er spricht, wollte er auf Anfrage nicht sagen. Dies werde sich in Kürze klären, so Meuthen.