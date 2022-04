Parken für Anwohner könnte bald deutlich teurer werden

Geht es nach der Deutschen Umwelthilfe, dann sollen Anwohnerparkausweise künftig mindestens einen Euro pro Tag kosten. Für größere und schwerere Autos sollen Fahrzeughalter sogar noch mehr zahlen. Hier ist die Rede von einer um 50 Prozent höheren Jahresgebühr als für Kleinwagen.

Die Umwelthilfe begründet ihre Forderung mit Kosten für eine geplante Verkehrswende. Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der Umwelthilfe: " Wir brauchen dringend Geld für die Verkehrswende, für den Ausbau eines besseren Personen-Nahverkehrs. Wir meinen, Anwohnerparkgebühren können dazu beitragen, dies dann auch tatsächlich möglich zu machen. "

Städte planen Anpassung der Gebühren