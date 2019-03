"Parents for Future" ist von Thomas Stegh, Software-Entwickler aus Hürth, mit gegründet worden. Er ist Vater von vier Kindern. Eine seiner Töchter engagiert sich seit Längerem für die Schüler-Bewegung "Fridays for Future".

WDR: Was war die Initialzündung für die Gründung von „Parents for Future“?

Thomas Stegh: Ich war, wie viele andere Eltern, in einer Whatsapp-Gruppe zu "Fridays for Future". Meine Tochter hat sich dort engagiert – und ich fand das spannend. Irgendwann wollten wir aber unsere Kinder bei dem, was sie auf die Beine stellen, nicht mehr stören. Und daher haben wir spontan "Parents for Future" gegründet.