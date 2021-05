Krise um Woelki weitet sich aus: Papst schickt Prüfer ins Erzbistum Köln

Das Erzbistum Köln bekommt es nach allerlei Kritik aus Deutschland nun auch mit Rom zu tun. Papst Franziskus schickt eine Delegation, um das Bistum Köln zu überprüfen, wie die vatikanische Botschaft in Berlin am Freitag mitteilte. Diese soll sich in der ersten Juni-Hälfte " vor Ort ein umfassendes Bild von der komplexen pastoralen Situation im Erzbistum Köln machen ." Das habe die Nuntiatur in Berlin mitgeteilt.

Auch Woelki im Fokus - der begrüßt die Untersuchung

Die Delegation soll vor allem auch untersuchen, ob der Kölner Kardinal Woelki, der Hamburger Erzbischof Stefan Heße - ehemals Personalchef im Erzbistum Köln - und die Kölner Weihbischöfe Dominikus Schwaderlapp und Ansgar Puff Fehler beim Umgang mit Fällen von sexuellen Missbrauch gemacht haben.

Der Kölner Kardinal Woelki sagte der Katholischen Nachrichtenagentur, er begrüße die Entscheidung aus Rom. Er habe den Papst bereits im Februar über die Situation im Bistum informiert. Er begrüße, dass sich der Papst mit der "Apostolischen Visitation", wie es die Kirche nennt, einen eigenen Eindruck verschaffen wolle.

Zur Überprüfung hat der Papst Kardinal Anders Arborelius aus Schweden und den Bischof von Rotterdam, Johannes van den Hende, nach Köln beordert.

Vertrauenskrise in Bistum sitzt tief

Das größte deutsche Bistum befindet sich seit vielen Monaten in einer Glaubwürdigkeitskrise, die sich in einer beispiellosen Welle von Kirchenaustritten niederschlägt. Die Krise war ausgelöst worden, weil Woelki ein von ihm in Auftrag gegebenes Gutachten zum Umgang von Bistums-Verantwortlichen mit Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs von Kindern durch Priester lange Zeit zurückgehalten hatte.

Dafür führte er rechtliche Bedenken an. Ein zweites Gutachten, das im März veröffentlicht wurde, sprach den 64-Jährigen von Pflichtverletzungen frei.