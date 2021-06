Papst lehnt Rücktrittsangebot von Kardinal Marx ab

Papst Franziskus hat den Münchner Erzbischof, Kardinal Marx, aufgefordert, weiter im Amt zu bleiben. In einem Brief an Marx, den der Vatikan am Donnerstag veröffentlicht hat, schreibt er: "Das ist meine Antwort, lieber Bruder. Mach weiter, so wie du es vorschlägst, aber als Erzbischof von München und Freising. " Das bedeutet, dass Marx weiter im Amt bleiben muss.

Marx wollte Verantwortung übernehmen

Marx hatte am 21. Mai dem Papst seinen Rücktritt angeboten. Seine Begründung: Er wolle "Mitverantwortung für die Katastrophe des sexuellen Missbrauchs durch Amtsträger der Kirche in den vergangenen Jahrzehnten " tragen. Der Papst hatte den Erzbischof daraufhin gebeten, sein Gesuch erst am 4. Juni öffentlich zu machen.

Jetzt hat er entschieden, dass Marx im Amt bleiben soll. In seinem Brief schrieb er aber auch: " Ich stimme Dir zu, dass wir es mit einer Katastrophe zu tun haben: der traurigen Geschichte des sexuellen Missbrauchs und der Weise, wie die Kirche damit bis vor Kurzem umgegangen ist. "

Anerkennung für das Angebot

Für seinen Schritt, mit dem er seinen eigenen Worten zufolge den Weg für einen Neuanfang machen will, hat Marx von vielen Menschen Anerkennung erhalten. Gleichzeitig wurde Unverständnis laut: Nicht er müsse zurücktreten, sondern eher der Kölner Erzbischof, Rainer Maria Kardinal Woelki, dem Fehler im Umgang mit den Missbrauchsvorwürfen in der Erzdiözese vorgeworfen werden. Dieser lehnt einen Rücktritt aber bisher ab.

Stand: 10.06.2021, 12:55