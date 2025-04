Am Montag wehten weltweit die Flaggen auf halbmast. Ob in den USA, in England oder in Deutschland, es wurde mit Trauerbeflaggung auf den Tod von Papst Franziskus reagiert, der am Montagmorgen im Alter von 88 Jahren gestorben war.

In Indien widmete der Künstler Sudarsan Pattnaik dem verstorbenen Pontifex eine große Sandskulptur.

Am Abend wurden auch die Beleuchtungen an vielen prominenten Plätzen der Welt entsprechend angepasst. In Madrid oder New York City leuchteten der Springbrunnen am Cibeles-Platz und das Empire State Building in weiß-gelb - den Farben des Vatikans. Am Eiffelturm in Paris wurden die Lichter als Zeichen der Trauer abgestellt.