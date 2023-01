Glockengeläut um 11 Uhr - Abschied von Benedikt XVI.

So laufen die Trauerfeierlichkeiten am Donnerstag ab

Der zweite Akt begann mit feierlichen Gesang auf dem Petersplatz. Er leitete die Totenmesse mit zehntausenden Besuchern ein, geleitet vom amtierenden Papst Franziskus. Sie wurde überwiegend auf Latein gehalten. Mit Spannung erwartet wurde die Predigt von Papst Franziskus. Danach folgten Fürbitten für Benedikt, zunächst auf Deutsch, dann in verschiedenen Sprachen.

Gegen 11 Uhr war die Messe zu Ende. Der Ritus der Aussegnung und Verabschiedung leiteten dann zum dritten und letzten Teil der Feierlichkeiten über, dem eigentlichen Begräbnis.

Begleitet von Psalmengesängen wird der Sarg aus Zypressenholz versiegelt und in einen Zinksarg gegeben, anschließend verschweißt und ebenfalls mit Siegeln versehen. Der Zinksarg wiederum wird dann in einen weiteren Holzsarg gelegt, der dann in die sogenannte Grablege hinabgelassen wird.

Zahlreiche Gäste aus Deutschland

Aus Deutschland unter anderem Kanzler Olaf Scholz und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier anwesend, ebenso Innenministerin Nancy Faeser, Bundestagspräsidentin Bärbel Bas und Bundesratspräsident Peter Tschentscher. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ist mit einer 170-köpfigen Delegation nach Rom gereist, um den den in Bayern geborenen früheren Papst zu verabschieden.

In Deutschland wurden bundesweit Kirchenglocken zur Beisetzung geläutet. Die katholische Deutsche Bischofskonferenz hatte für 11 Uhr ein Trauergeläut empfohlen.

Hier werden die Trauerfeierlichkeiten übertragen

ZDF , 9:05 - 11:15: Abschied von Benedikt XVI.

BR , 8:45 - 11:30: Requiem für Papst Benedikt XVI.

phoenix, 9:00 - 11:45: Abschied von Benedikt XVI.

In einigen Städten in Nordrhein-Westfalen finden in den nächsten Tagen noch Gedenkgottesdienste für den verstorbenen Papst statt.