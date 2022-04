Gepard-Panzer für die Ukraine: Experten halten "Weltkrieg" für unwahrscheinlich

Krause: "Eskalation wäre das Dümmste, was Russland machen könnte"

Joachim Krause, Direktor des Instituts für Sicherheitspolitik an der Uni Kiel, schätzt sowohl die Gefahr eines Weltkrieges als auch die des Einsatzes von Atomwaffen als gering ein.

Die Russen hätten " kaum eine Option ", den Krieg zu eskalieren. "Und wenn sie ihn eskalieren, würden sie die NATO direkt herausfordern - in einem Augenblick, in dem sie sich in der Ukraine völlig verrannt und einen Großteil ihrer Angriffsfähigkeit zerschlissen haben" , sagte Krause dem WDR. "Das wäre das Dümmste, was die Russen in diesem Augenblick tun könnten."

Die Bedingungen für einen Kernwaffeneinsatz - auch für Russland - seien darüber hinaus sehr eng gefasst. Die Gefahr eines Kernwaffenkriegs "aus Versehen" bewertet Krause als relativ gering. "Vor allem in Krisenzeiten wird von den Amerikanern und Russen sehr genau darauf geschaut, dass sich so etwas nicht abspielt. Die Furcht vor der Dynamik, die so etwas auslösen könnte, ist sehr groß."

Experte Kaim: "Nicht auf jeden russischen Bluff reagieren"

Markus Kaim von der Stiftung für Wissenschaft und Politik