Wenn Geschenke nicht mehr ankommen - Paketdienste am Limit

Bereits der erste Lockdown hat für Rekordaufträge in der Branche gesorgt. Der Logistikkonzern DHL hat in den Monaten März und April fast doppelt so viele Pakete transportiert wie im Vorjahreszeitraum. Statt rund fünf waren es neun Millionen Sendungen.

Auch Hermes hat in den Frühjahrsmonaten mehr als 40 Prozent zusätzliche Pakete transportiert. Solche Rekorde werden auch für die Weihnachtszeit erwartet, vor allem, weil jetzt viele Geschäfte schließen müssen.

Nicht mehr Personal also sonst zu Weihnachten

Die Paketdienste stellen jedes Jahr für das vierte Quartal zehntausende zusätzliche Aushilfen ein und mieten tausende weitere Zustellfahrzeuge an, um die Paketmengen bewältigen zu können. Das ist auch dieses Jahr der Fall.

Aber der neue Lockdown ist da nicht eingepreist. So kurzfristig können die Unternehmen in der Regel keine Mitarbeiter einstellen. Die Einarbeitung kann bis zu zwei Wochen dauern und findet normalerweise in den Sommermonaten statt, wo nicht so viel los ist. Ein ungelernter Paketbote schafft höchstens 50 Pakete. Ein eingearbeiteter 250 und mehr.

Paketboten im Dauerstress