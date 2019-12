Unterwegs mit dem Paketboten im Weihnachtsstress

Pakete beim Nachbarn

Kurz vor Mittag mitten in Ehrenfeld. Ursula Bartsch ist für Calogero Santamaria ein Glücksfall. Die ältere Dame hütet das Haus ihres Sohnes in Köln-Ehrenfeld, nimmt ein Päckchen für ihn an und für gleich drei Nachbarn, die nicht zu Hause sind.

Und dabei steht sie selbst Online-Shopping eher kritisch gegenüber. Sie hat erst ein einziges Mal in ihrem Leben etwas im Internet bestellt.

Benachrichtigungen einwerfen

Bartsch scherzt kurz mit Zusteller Santamaria, der froh ist, gleich vier Pakete in einem Rutsch loszuwerden. Einwerfen muss er nur die Benachrichtigungen bei den Nachbarn. 60 Prozent der Kunden seien normalerweise zuhause.

Bei vierzig Prozent muss er auf die Nachbarschaft hoffen. Einen meist kleinen Rest bringt er zurück in die Filiale.

Großstadt-Verkehr nervt

Am frühen Nachmittag wird der Verkehr extrem nervend. Baustellen, Müllabfuhr und parkplatzsuchende Autofahrer blockieren jeden Verkehrsstrom. Der Begriff Großstadtdschungel trifft es.

Und mittendrin die Transporter der Paketzusteller - braun, gelb oder blau. Oft in zweiter Reihe parkend. Beliebt sind Verkehrsteilnehmer wie der gebürtige Sizilianer Calogero Santamaria nicht.