Missbrauch in der Kirche: Abschaffung vom "päpstlichem Geheimnis"

Zugang zu Akten

Zugleich sprach er sich für mehr Tempo bei der Aufarbeitung aus. Die Opfer müssten Zugang zu den im Vatikan aufbewahrten Akten bekommen, die die Missbrauchsfälle dokumentieren. Wichtig sei auch, dass die Vorgänge von unabhängiger Seite aufgeklärt würden. Zwar gebe es in Deutschland vergleichsweise enge Verjährungsregeln in Sachen Missbrauch. " Wir werden aber dafür kämpfen, dass die Wahrheit ans Licht kommt und die Täter benannt werden, auch wenn sie nicht mehr bestraft werden können ", so Katsch.