Schockstarre nach den Tornados: "Es ist unbegreiflich!"

Ich bin aber außerordentlich dankbar für die unglaubliche Hilfsbereitschaft. Über 400 Feuerwehrkameradinnen und -kameraden, das Technische Hilfswerk und unzählige Menschen aus den benachbarten Städten und Gemeinden sind im Einsatz.

WDR: Haben Sie denn genug Einsatzkräfte, um die Aufräumarbeiten zu erledigen?

Dreier: Es gibt, wie gesagt, eine unglaubliche Hilfsbereitschaft aus den Nachbarkommunen. Menschen aus der Region rufen an. Wir organisieren mit der Feuerwehr die Hilfsbereitschaft. Der Paderborner Bürgerschützenverein hat in den vergangenen Tagen die Einsatzkräfte mit Speisen und Getränken versorgt und stellt Räumlichkeiten für eine Kita, eine Elterninitiative, zur Verfügung. Es arbeiten sprichwörtlich alle Hand in Hand. Selbst unsere Partnerstad Przemyśl in Polen an der ukrainischen Grenze will uns helfen. Ich habe gestern mit dem Bürgermeister gesprochen.