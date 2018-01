Michael Horbach

Die Kluft zwischen Arm und Reich wächst einer Studie der Entwicklungsorganisation Oxfam zufolge weiter. Das Vermögen der Milliardäre wachse jährlich um 13 Prozent, die Löhne von Arbeitern und Angestellten seien im Vergleich um zwei Prozent gestiegen, wie es in dem am Montag veröffentlichten Bericht heißt. Die Zahl der Milliardäre sei mit 2.043 so hoch wie nie zuvor.

Kölner Millionär warnt vor Eskalation