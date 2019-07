Muss die Stadt Aachen ein Fahrverbot für Dieselfahrzeuge aussprechen? Das entscheidet am Mittwoch (31.07.2019) das Oberverwaltungsgericht in Münster - ein Urteil mit Signalwirkung für weitere betroffene Kommunen in NRW .

Was wird vor dem OVG in Münster verhandelt?

Es geht einfach gesagt um "saubere Luft" in Aachen. Seit Jahren werden in der Stadt überhöhte Stickstoffdioxid-Werte gemessen. Erlaubt sind 40 Mikrogramm. Beständig liegen die gemessenen Werte aber zwischen 43 bis 50 Mikrogramm, je nach Messstation.

Die Deutsche Umwelthilfe hat das Land NRW auf Einhaltung der bereits seit 2010 gültigen Grenzwerte verklagt. In erster Instanz hat die DUH vor dem Verwaltungsgericht Aachen gewonnen. Der Richter urteilte, in Aachen müsste der Grenzwert ab 2019 eingehalten werden, notfalls mit Hilfe von Fahrverboten.