Bischöfe rufen in Osternacht zum Zusammenhalt auf

Aachener Bischof Helmut Dieser

Der Aachener Bischof Helmut Dieser suchte den Sinn hinter Verschwörungserzählungen in der Corona-Krise. Menschen glaubten an all das, " weil sie das Unerklärliche und Ungewisse sonst nicht aushalten. Wo Wissenschaft und menschliche Machbarkeit keine schnelle Lösung anbieten, muss doch jemand schuld daran sein ". Die Geschichte des Glaubens jedoch sei keine Geschichte " von schlimmen bösen Mächten, die ihr Spiel mit uns treiben ", so Dieser.

Nur wenige rechnen mit Gott

Erzbischof von Paderborn Hans-Josef Becker

Paderborns Erzbischof Hans-Josef Becker beklagte, dass viele Menschen in ihrem Leben nur wenig mit dem Eingreifen Gottes rechneten. Beispielsweise hofften die Menschen auf die Möglichkeiten der Medizin und Wissenschaft, die aber in letzter Konsequenz auch an ihre Grenzen kämen.



Becker bezeichnete es als ein Problem, " dass die Hoffnung auf den lebenserneuernden Gott nur eine Not-Hoffnung für die ferne Zukunft ist. "

Kirche als Zeichen der Liebe

Ruhrbischof Franz-Josef Overbeck