Osterpredigten in NRW: Appell zur Versöhnung

In den Osterpredigten im Land haben die Bischöfe zum gesellschaftlichen Miteinander aufgerufen. Die Osterbotschaft mit der Auferstehung Jesu ist nach den Worten leitender Geistlicher in NRW auch ein Zeichen der Hoffnung.

Kraft des Lebens

" Mit dem Stein vor dem Grab Jesu sind unsere Grabsteine weggewälzt, denn Jesus Christus ist nicht erstanden für sich allein ", sagte der Paderborner Erzbischofs Hans-Josef Becker in der Osternacht von Samstag zu Sonntag (01.04.2018) im Paderborner Dom. Gleichzeitig sei die Auferstehung ein Appell zur Versöhnung.

In der Osterbotschaft stellt Jesus nach Worten des Münsteraner Bischofs Felix Genn den Gesetzen des Todes die Kraft des Lebens gegenüber.

Glaube gegen Verbitterung

Helmut Dieser

Der Glaube muss es nach den Worten des Aachener Bischofs Helmut Dieser mit negativen Gefühlen wie Zynismus, Depressionen und Verbitterungen aufnehmen. Der Gottesgeist befähige Christen, anderen den Glauben aufzuschließen, zu trösten, treu zu sein, Krisen zu bestehen, destruktiven Kräften zu widerstehen und ihnen Gutes entgegenzusetzen, sagte er in der Osternacht im Aachener Dom.

Unablässiger Einsatz für Frieden

Ruhrbischof Franz-Josef Overbeck rief die Kirche in seiner Predigt dazu auf, sich für den Frieden einzusetzen. Dies ging auch an die Adresse von Soldaten und Politikern. " Gewalt anzuwenden, darf lediglich Mittel der "ultima ratio" sein, um noch größere Gewalt abzuwenden, um Leben zu schützen und das Recht auf Notwehr in genau bestimmten Fällen umzusetzen ", sagte Overbeck, der zugleich katholischer Militärbischof für die Bundeswehr ist.

Franz-Josef Overbeck predigte im Essener Dom

Christen sollten sich unablässig für Frieden einsetzen und sich " angesichts der ungeheuren Konflikte der Gegenwart " nicht davon abbringen lassen. Frieden entstehe dort, wo Menschen vertrauensvoll zusammenlebten im Sinne von Solidarität, Gerechtigkeit und Achtung der Menschenwürde, sagte der Essener Bischof im Essener Dom.

Den irdischen Tod überwinden

Der Kölner Erzbischof Rainer Maria Kardinal Woelki hat in seiner Predigt in der Osternacht im Kölner Dom auf die Bedeutung von Ostern für das Verständnis der menschlichen Existenz hingewiesen. Die Auferstehung Jesu Christi, die an Ostern gefeiert wird, mache deutlich, dass der irdische Tod überwunden werden könne. Ohne das österliche Licht sehe man nur die Oberfläche.