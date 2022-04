Osterverkehr: Ab Nachmittag wird es voll auf den Straßen

Endlich ein paar freie Tage: Ab an die Küste oder in die Berge, das haben vermutlich viele Menschen geplant. Und das wird sich im Laufe des Tages voraussichtlich auch auf den Straßen bemerkbar machen. Nach Angaben des WDR-Verkehrsstudios ist es am späten Vormittag und Mittag noch recht ruhig, nachmittags kommen dann voraussichtlich die Staus.

Der Stauhöhepunkt wird von 16.30 bis 17.30 Uhr erwartet. Betroffen sein werden wahrscheinlich die klassischen Urlaubsstrecken, wo es dann auch noch viel Berufsverkehr gibt.

Voraussichtlich Stau auf A1, A3 und bei A45

Voll werden wird es demnach auf der A1 zwischen Köln und Hamburg, der A3 Richtung Niederlande und vielleicht auch noch auf der A31 Richtung Nordseeküste. Auch bei Lüdenscheid, wo die A45 gesperrt ist, wird wohl viel Verkehr sein.

Das WDR-Verkehrsstudio erwartet aber kein Verkehrschaos, die Staus sollen sich noch in Grenzen halten.