Ostereinkauf trotz Preis-Krise: Wie sieht es aus in den Supermärkten?

Vor den Oster-Feiertagen noch schnell ein paar Sachen im Supermarkt besorgen? Der Einkauf wird wohl doch ein bisschen länger dauern als sonst an einem Donnerstag. Viele Supermarktketten haben sich auf einen Ansturm eingestellt. Einige haben mehr Personal im Laden oder länger geöffnet als sonst. Für den Lebensmittelhandel gilt der Gründonnerstag vor Ostern als einer der umsatzstärksten Tage im Jahr.

Frisches oder Backwaren besonders gefragt

Supermarktleiter Paul Nowak in Iserlohn weiß, was kurz vor den Feiertagen besonders gern gekauft wird: " Es geht beim frischen Fisch los, der natürlich ganz oft Karfreitag auf dem Speiseplan steht. Es geht um Molkereiprodukte und Beilagen wie Kartoffeln oder Mehl und Hefe. " Viele haben von Karfreitag bis Ostermontag frei und wollen an den vier Tagen lieber Ausflüge machen oder Verwandte oder Freunde treffen, als nochmal in den Supermarkt.

Großeinkauf trotz hoher Preise?

Allerdings sind die Lebensmittelpreise im Moment so hoch wie lange nicht mehr. Manche versuchen die gestiegenen Preise kurz vor Ostern eher auszublenden und wollen sich nochmal etwas gönnen, wie dieser Mann: " Da schau ich, was mir schmeckt, was mir gefällt, was ich gerne esse. Da werde ich jetzt nicht den Taschenrechner rausholen ". Auch dem Lebensmittelhandel ist dieses Dilemma zwischen hoher Nachfrage vor den Feiertagen und den gestiegenen Preisen klar. Große Discounter versuchen deswegen teilweise auch mit Sonderangeboten zu locken.

Kaufverhalten könnte sich ändern