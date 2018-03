Für Frieden und Abrüstung: Ostermärsche starten in NRW

Vor dem Hintergrund gewachsener Kriegsgefahr in aller Welt demonstrieren Aktivisten in ganz NRW über Ostern wieder für Frieden und Abrüstung. Unter dem Motto "Abrüsten statt aufrüsten - Atomwaffen abschaffen - Friedenspolitik statt Konfrontation" ist der große "Rhein-Ruhr-Marsch" am Samstagmorgen (31.03.2018) in Duisburg gestartet. Parallel gab es auch in Köln eine Auftaktveranstaltung. Von beiden Städten aus geht es mit dem Zug zum Protestmarsch über die Kö in Düsseldorf, der vor dem Rathaus endet.

Protest gegen Nato-Anlagen

Die Aktivisten wollen vor allem auf die militärischen Anlagen der Nato aufmerksam machen, die mitten in NRW liegen. Allein zu diesem Marsch werden über 2.000 Teilnehmer erwartet, so Joachim Schramm, Landesgeschäftsführer der Deutschen Friedensgesellschaft Vereinigte Kriegsdienstgegner (DFG-VK)