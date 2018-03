Oster-Friedensmärsche in NRW starten im Münsterland

Heute bringt die Friedensbewegung nicht mehr so viele Menschen auf die Straße. "Es gibt dennoch eine lebendige Tradition" , sagt Kristian Golla vom Netzwerk Friedenskooperative, einer Art Dachorganisation der Friedensbewegung mit Sitz in Bonn. "Zum ersten Mal finden in NRW in diesem Jahr auch in Dülmen und in Siegburg Märsche statt."

"Kein Zählappell für Friedensbewegung"