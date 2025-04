An Terminen mangelt es nicht: 16 Ostermärsche finden laut dem Netzwerk Friedenskooperative in diesem Jahr alleine in NRW statt. Den Auftakt machen heute, am Karfreitag, Gronau im Münsterland und Gütersloh.

Für Frieden - und gegen Atomenergie

In Gronau zieht der Ostermarsch zur Urananreicherungsanlage - der einzigen in Deutschland. Die Veranstalter setzen sich dafür ein, dass hier kein Atommüll mehr produziert werden soll. Frieden und Abrüstung sind dazu die generellen Themen, die alle Ostermärsche verbindet.