Heute werden solche Zahlen längst nicht mehr erreicht. Ist die Friedensbewegung am Ende? "Keineswegs" , sagt Kristian Golla vom Netzwerk Friedenskooperative, einer Art Dachorganisation der Friedensbewegung mit Sitz in Bonn. Es gebe durchaus eine lebendige Tradition.

"Keine Zählappelle für Friedensbewegung"

"Zum ersten Mal seit langem findet diesmal in Siegen wieder ein Ostermarsch statt" , sagt Golla. "Und im letzten Jahr ist Dülmen neu dazu gekommen." Außerdem seien Ostermärsche "keine Zählappelle für die Friedensbewegung" . Auch während des ganzen Jahres gebe es viele Friedensaktivitäten.