Im Zeichen des Kriegs: Ostermärsche zwischen Kritik und positiver Bilanz

Diese Kritik wollten viele Ostermarschierer in Nordrhein-Westfalen so nicht stehen lassen. Sie beteiligten sich an Aktionen zum Beispiel in Köln, Düsseldorf, Gronau, Iserlohn, Wuppertal, Bochum oder Essen. Bei der Kundgebung in Duisburg bezeichnete ein Teilnehmer Lambsdorffs Kritik als „alte Kamelle“ . Die Friedensbewegung wolle, dass verhandelt werde und dass die Waffen schweigen.

Der Ostermarsch Rhein-Ruhr endete auch in diesem Jahr in Dortmund. Im Stadtteil Dorstfeld, in dem viele Neonazis leben, setzte die Friedensbewegung ein Zeichen gegen Rechtsextremismus, abgesichert von der Polizei. Von dort zogen die Demonstranten in die Innenstadt zur Abschlusskundgebung. Mit etwa 600 fiel die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmern in Dortmund geringer aus als von den Veranstaltern erhofft. Insgesamt haben sich am Ostermarsch Rhein-Ruhr nach Angaben der Deutschen Friedensgesellschaft mehr als 2.000 Menschen beteiligt.