Osterfeuer - Erstmals nach zwei Jahren wieder in NRW erlaubt

Gemeinden legen Einzelheiten zur Durchführung von Osterfeuer fest

Laut NRW -Umweltministerium ist es zwar immissionschutzrechtlich grundsätzlich untersagt, Gegenstände im Freien zu verbrennen oder abzubrennen, falls dadurch die Nachbarschaft oder die Allgemeinheit belästigt oder gefährdet wird. Die Gemeinden könnten jedoch Ausnahmen zulassen und Einzelheiten, wie die Osterfeuer durchzuführen sind, individuell festlegen.

Feuer im Freien dürfen nach Ministeriumsangaben nicht dazu missbraucht werden, Abfall zu beseitigen. Verboten sind:

Lackiertes und behandeltes Holz

Sperrmüll

Altreifen

Kunststoff

Möglichst trockenes Holz zum Abbrennen verwenden

Erlaubt ist, naturbelassenes Holz sowie von Blättern befreiter Baum- und Strauchschnitt abzubrennen. Dabei sollte das Holz möglichst trocken sein. Damit werden laut Ministerium die Umwelt sowie die Anwohnerinnen und Anwohner so wenig wie möglich durch Verbrennungsprodukte wie Feinstaub und Kohlenmonoxid belastet.

Osterfeuer wird es in diesem Jahr unter anderem in Hagen, Hattingen, Münster, Xanten und in Haltern am See geben.