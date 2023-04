Feuerräder und brennende Hügel – die Osterfeuer in NRW

Brennende Holzräder in Lügde

Einen alten wie beliebten Brauch gibt es auch im lippischen Lügde. Mehrere Tausend Zuschauer kamen am Sonntag wieder zum Osterräderlauf. Das Besondere: Mit Einbruch der Dunkelheit rollen sechs brennende Holzräder einen Berghang ins Tal der Emmer hinunter. Sie werden vorher mit Stroh umflochten und angezündet. Das Osterritual zur Begrüßung des Frühlings wird seit 2018 sogar als Immaterielles Kulturerbe von der Unesco gelistet.

Der Brauch wird vom Dechenverein und den Mitgliedern am Leben gehalten – seit genau 100 Jahren. Bereits am Karsamstag wurden die Holzräder aus der Emmer gezogen, zuvor hatten sie sich eine Woche lang mit Wasser vollgesogen, damit sie später nicht verbrennen. Am Sonntag wurden sie dann auf den Osterberg gefahren und mit Stroh gestopft.

In der Dunkelheit wurde das große Osterfeuer dann entzündet, die sechs Räder rollten ins Tal. Am Ende gab es ein großes Höhenfeuerwerk. Danach trafen sich die Lügder traditionell im Festzelt und am Autoscooter.

