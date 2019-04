Oster-Kurzurlaub an der Küste

Beliebtes Ferienziel - die Niederlande.

Die Osterferien liegen in diesem Jahr fürs Skifahren schon relativ spät, dennoch rechnet der ADAC damit, dass viele in die Alpen fahren. Als besonders staugefährdet gelten nach ADAC -Angaben die Brenner-, Tauern- und Gotthard-Route. Von NRW aus führt der Kurzurlaub häufig auch an die deutsche Nordseeküste oder in die Niederlande. Voller dürfte es daher auf der A 1 und A 2 Richtung Norden und Nordosten, auf der A 3 und A 4 Richtung Niederlande, auf der A 31 Richtung Ems und Nordsee sowie auf der A 61 Richtung Eifel und Mosel werden.

Vor längeren Strecken sollten Urlauber immer auf die Stauprognosen achten, rät das WDR -Verkehrsstudio. Damit die Menschen einigermaßen ungehindert in den Urlaub kommen, verzichtet Straßen. NRW ab Freitag (12.04.2019) auf Tagesbaustellen auf den Reisestrecken: "Es sei denn, Reparaturarbeiten sind aufgrund der Verkehrssicherheit zwingend erforderlich" , teilt der Landesbetrieb Straßen. NRW mit.

Volle Flughäfen zu Ostern