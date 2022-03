Corona vergessen? Die Lieblingsziele für die Oster-Ferien

Auch in ltalien gibt es ab April kaum noch Corona-Beschränkungen. In Hotels werden zum Beispiel keine Impfnachweise mehr kontrolliert. Und 2G soll dann nur noch in Innenräumen wie Diskotheken gelten. Ins Theater oder Stadion dürfen wieder so viele Menschen wie vor Corona. Auch die Quarantäne-Vorschriften werden fast vollständig aufgehoben.

Sonnig kann es bereits in Portugal werden. Für die Einreise gilt 3G - außer für Kinder unter Zwölf. Für Madeira und die Azoren gelten nochmals gesonderte Regeln. In Restaurants oder Hotels ist kein 3G-Nachweis mehr erforderlich. In öffentlichen Räumen besteht eine Maskenpflicht. Alkohol darf im öffentlichen Raum nicht getrunken werden.