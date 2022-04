Endlich Urlaub! Nützliches und Kurioses zu den Osterferien

☀️☀️☀️ Wann gibt es den meisten Oster-Stau auf den Straßen

Auf den Straßen NRWs verlief der Osterferienstart noch ziemlich ruhig. Der ADAC rechnet aber über Ostern mit deutlich mehr Verkehr als in den zwei vergangenen Jahren. Richtig voll auf den Straßen wird es laut ADAC meist erst am Gründonnerstag und am Ostermontag. Verzögerungen sollten Osterurlauber auch auf den klassischen Auslandsstrecken einkalkulieren. Dazu zählen die West-, Tauern- und Brennerautobahn in Österreich und die Gotthard-Route in der Schweiz.

☀️☀️☀️ Ein "fast" normales Feriengefühl - mit und ohne Maske

Ein bisschen mehr Verkehr auf den Straßen, volle Züge und wieder Wartezeiten an Flughäfen - diese Ferien fühlen sich ja fast schon wieder normal an, oder? Aber was ist denn jetzt eigentlich mit der Maske - auf oder ab? Obwohl die Pflicht zum Tragen weitgehend abgeschafft ist, besteht sie in Zügen immer noch, im Flughafenterminal aber nicht. Dennoch sieht man auch zu Ferienbeginn in NRW noch viele Maskenträger in den Abflughallen. Teils aus Vorsicht, teils aus Gewohnheit, heißt es von den Urlaubern, die der WDR dazu gefragt hat. Aber Achtung: Es gibt Fluggesellschaften, die erlauben das Boarding nur mit Maske.

Und wundern Sie sich nicht, wenn Sie der Kellner im Restaurant mit Maske bedient. In vielen Hotels und Gaststätten müssen Mitarbeiter weiter Maske tragen: Laut Umfrage des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes hält knapp die Hälfte der Betriebe an Masken für Personal fest.