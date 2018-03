Laut LKA -Chefermittler Thomas Jungbluth tritt die Gruppierung in NRW nicht ganz so aggressiv auf wie in anderen Bundesländern. Straftaten wie Körperverletzungen und Waffendelikte gebe es aber auch hier: " Die karitative Ausrichtung, Jugendliche von der Straße zu holen, halten wir nicht für glaubwürdig. "

Nähe zu Erdoğan

Auffällig ist die politische Orientierung: So schützen Mitglieder zum Beispiel Veranstaltungen, die eine Nähe zum türkischen Präsidenten Erdoğan haben. Ermittler haben Mitglieder auch beim Verteilen von Flugblättern für türkisch-nationalistische Organisationen beobachtet.

Auch die Bundesregierung weiß von Kontakten der Osmanen Germania in die Türkei. Demnach ist ein Treffen eines Abgeordneten der Regierungspartei AKP mit einem damaligen Präsidenten der Osmanen Germania belegt. Dieser Präsident sitzt jetzt auf der Anklagebank.

Konflikte mit Kurden

Die Osmanen Germania sind nicht die einzige rockerähnliche Gruppe mit politischer Orientierung. Auf der Gegenseite haben sich kurdischstämmige Gruppierungen formiert. Auseinandersetzungen zwischen beiden Seiten waren laut LKA in NRW bislang nicht so massiv wie zum Beispiel in Süddeutschland.

Gegen die Osmanen Germania setzten die Ermittler kürzlich ein deutliches Zeichen. In drei Bundesländern - auch in NRW - durchsuchten Polizisten vor zwei Wochen Vereinsräume und Wohnungen von Mitgliedern. Es scheint, als sammelten die Behörden Beweise für ein mögliches Vereinsverbot.