Oscar-Verleihung 2022: "Dune" räumt ab, Will Smith schlägt zu

Der Grund: Der Komiker hatte während der Verleihung einen Witz über Smiths Frau Jada Pinkett gemacht. Rock hatte sich an Jada Pinkett Smith gewandt und gewitzelt: " G.I. Jane 2 - ich kann es nicht abwarten, das zu sehen. " - eine Anspielung auf den Film "G.I. Jane", in dem sich Demi Moore als Soldatin den Kopf rasierte. Jada Pinkett Smith hatte in der Vergangenheit offen über ihren kranheitsbedingten Haarausfall gesprochen.

"Liebe lässt einen verrückte Dinge machen"

Als Will Smith schließlich den Oscar als bester Hauptdarsteller für seine Rolle in "King Richard" gewann, schien er sich in seiner Dankesrede für die vorherige Situation zu rechtfertigen. " Richard Williams war ein erbitterter Verteidiger seiner Familie ", sagte er. Smith spielt im Film von Reinaldo Marcus Green den Vater der legendären Tennisspielerinnen Venus und Serena Williams. Durch hartes Training und Beharrlichkeit ermöglichte er seinen talentierten Töchtern Sportkarrieren.

Er wolle sich bei der Filmakademie und den anderen Nominierten entschuldigen, sagte der 53-jährige Smith unter Tränen. " Kunst imitiert das Leben, und ich wirke wie der verrückte Vater (...) aber Liebe lässt einen verrückte Dinge machen. "

Mittlerweile hat Smith sich bei Chris Rock öffentlich entschuldigt und seinen Rücktritt aus der Filmakademie erklärt. Er werde zudem jegliche weitere Strafe akzeptieren, die von der Akademie verhängt werde, hieß es in einer Erklärung des Schauspielers.

Favorit "The Power oft the Dog" gewinnt "nur" den Oscar für beste Regie

Was bleibt sonst von der Nacht im Gedächtnis? Natürlich die viel gelobte Tragikomödie "Coda", die den Oscar als bester Film gewann. Regisseurin Siân Heder erzählt darin von einem Mädchen, das in einer gehörlosen Fischerfamilie aufwächst. Der Film erhielt insgesamt drei Auszeichnungen. Als kleinerer Film, der auf Apple TV+ zu sehen ist, hatte "Coda" sich zuletzt etwas überraschend zum Favoriten gemausert.

Regisseurin Heder hat alle gehörlosen Figuren mit gehörlosen Schauspielern besetzt. So etwa Troy Kotsur, der den Oscar für den besten Nebendarsteller gewann. In der Tragikomödie spielt er den Vater der 17-jährigen Ruby, die als einziges Mitglied der vierköpfigen Fischerfamilie hören kann und von einer Karriere als Sängerin träumt. Kotsur ist gehörlos und hielt seine bewegende Dankesrede in Gebärdensprache.

Der Western "The Power of the Dog" von Jane Campion, der mit zwölf Nominierungen als Favorit ins Rennen gegangen war, gewann letztlich nur eine Auszeichnung für die beste Regie. Abräumer des Abends wurde "Dune". Das Remake des Science-Fiction-Klassikers von 1984 gewann insgesamt sechs Oscars.

Über dieses Thema haben wir im WDR am 28.03.2022 auch im Fernsehen berichtet: WDR aktuell, 12.45 Uhr.