Drei Tote durch Orkan "Friederike"

Elf Jahre nach dem verheerenden Orkan "Kyrill" ist erneut ein schweres Orkantief über Nordrhein-Westfalen hinweggefegt. Drei Menschen kam am Donnerstag (18.01.2017) ums Leben, darunter ein Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr, das bei einem Sturmeinsatz im sauerländischen Sundern starb. Zuvor waren bereits ein Lkw-Fahrer in Lippstadt und ein Mann auf einem Campingplatz in Emmerich umgekommen.