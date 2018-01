Ticker zum Orkantief Friederike: Alle Meldungen bis 12 Uhr

10:30 Uhr: In NRW wurde am Niederrhein ein Böen-Spitzenwert von 117 km/h gemessen. In Aachen 107 km/h und in Münster/Osnabrück 110 km/h .

10:25 Uhr: Laut Polizei Aachen sollen Zweiradfahrer aus Sicherheitsgründen ihre Fahrzeuge stehen lassen.