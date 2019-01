Während der Unterrichtszeit

Während der Schulzeit hätten die Jugendlichen die Möglichkeit, Vorlesungen zu besuchen, Laborräume zu besichtigen oder eine individuelle Studien- und Berufsberatung in Anspruch zu nehmen. In NRW stehen den Angaben nach Studienanfängern derzeit über 2.000 Studiengänge an den 70 Hochschulen des Landes zur Auswahl.