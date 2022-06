Tag der Organspende: Beratung und Information in den Hausarztpraxen

Kampagne macht Hoffnung

Simone Bodenhausen rät als Fachärztin für Innere Medizin dazu, sich in Ruhe zu Hause mit dem Thema zu beschäftigen. Ihr gehe es nicht darum, jemanden zu einer Organspende zu überreden oder gar zu drängen, sagt Bodenhausen. Sie habe dank der Kampagne die Hoffnung, dass mehr Menschen sich informieren: " Das Feedback ist groß und die Bereitschaft zu Organspende ist da ." Auch Simone Bodenhausen spricht von " dramatischen Zahlen " der Organspender in den letzten Jahren. Knapp 10.000 Organspender würden in Deutschland gebraucht. Eine solche Kampagne sei der Weg in die richtige Richtung.