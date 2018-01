Klinikabläufe bei Organspenden verbessern

Mangelnde Akzeptanz der Bevölkerung?

Angesichts dessen fordert der Kölner SPD -Gesundheitsexperte Karl Lauterbach die Einführung einer Widerspruchslösung bei der Organspende. "Wer nicht spenden will, muss vorher 'Nein' sagen" , sagte er der "Nordwest-Zeitung". Notwendig sei ein Register, in das man sich eintrage, wenn man nicht bereit ist zu spenden.

Für die DSO ist die Widerspruchslösung nicht das Allheilmittel. Denn die Akzeptanz für Organspenden sei grundsätzlich hoch. Laut Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung sind über 70 Prozent der Bevölkerung bereit, ihre Organe nach ihrem Tod zu spenden, sagte DSO-Sprecherin Birgit Blome dem WDR .

Video starten, abbrechen mit Escape Organspende-Bereitschaft auf Tiefststand | Aktuelle Stunde | 13.01.2018 | UT | Verfügbar bis 20.01.2018 | WDR

Arbeitsüberlastung auf Intensivstationen

Blome zufolge müssten die Rahmenbedingungen und die Abläufe in den Kliniken verbessert werden: "Der Knackpunkt ist, dass auf den Intensivstationen erkannt werden muss, wenn ein Patient möglicherweise an einem irreversiblen Hirnfunktionsverlust verstirbt. Dann muss an das Thema Organspende gedacht und mit den Angehörigen darüber gesprochen werden." Das passiere aber oft nicht aufgrund von Arbeitsverdichtung und Personalmangel.

Finanzielles Risiko für Kliniken

Zudem würden die Organspender immer älter. Im Durchschnitt sind diese 56 Jahre alt. Die Folge: mehr Untersuchungen zur Empfängersicherheit aufgrund von Begleiterkrankungen. Da die Entnahme-Operationen jedoch über Pauschalen honoriert würden, seien in Einzelfällen die Kosten nicht gedeckt.

Transplantationsbeauftragte sollen helfen

Entnahmekliniken müssen laut Gesetz einen Transplantationsbeauftragten bestimmen, der mögliche Spender identifiziert und den Kontakt zur DSO als Koordinierungsstelle herstellt. Wie dieser seine Arbeit macht, ist in NRW den Kliniken weitgehend selbst überlassen. "Manche Transplantationsbeauftragte bekommen diese Unterstützung und auch Wertschätzung innerhalb der Kliniken, andere eben nicht in dem Maße, wie es für ihre Arbeit nötig wäre" , so DSO-Sprecherin Blome.

In Bayern ist dieser Beauftragte gesetzlich vom normalen Klinikbetrieb freigestellt. Offenbar mit Erfolg: Im Gegensatz zu den meisten anderen Bundesländern ist dort 2017 die Zahl der Spender gestiegen: von 121 auf 143.

Stand: 15.01.2018, 18:41