Knappes Rennen bei Entscheidung zur Organspende

Außerdem kündigten 38 AfD -Abeordnete an, einen gesonderten Antrag ihrer Fraktion zu unterstützen, der Spahns Pläne klar ablehnt. 194 Parlamentarier sind noch unentschieden oder haben in der Umfrage keine Angaben gemacht. Vier Abgeordnete erklärten, sie könnten an der Abstimmung nicht teilnehmen.

Video starten, abbrechen mit Escape Bundestag: "Organspendegesetz". phoenix vor ort. . 02:13:24 Std. . Verfügbar bis 26.06.2020. Phoenix.

Brief soll überzeugen

Am Freitag (10.01.2019) hatte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn in einem Brief an die Parlamentarier für die Widerspruchslösung geworben. Nun haben die Gegner nachgezogen. Auch sie haben einen Brief verfasst, in dem sie für die Zustimmungslösung und " Stärkung der Entscheidungsbereitschaft " werben.

Stand: 11.01.2020, 11:05