Laschet erhält Orden "Wider den tierischen Ernst"

Heimspiel für Armin Laschet: Nachdem der Aachener CDU-Politiker jahrelang bei Ordensverleihungen im Publikum saß – ein Pflichttermin für alle, die in Aachen Macht und Einfluss haben (wollen) – darf er nun als Ordensritter am Samstag (08.02.2020) in den Narrenkäfig steigen. Bei der Zuerkennung der Ehre im November 2019 präsentierte Laschet ihn schon mal in Miniaturform. Im Gegensatz zu anderen, die nur einen Pflichttermin wahrnehmen, nimmt man Laschet die Freude am Karneval jederzeit ab.