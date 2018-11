Landtag illuminiert

Der Landtag soll am Abend orange leuchten

In Düsseldorf werden Wahrzeichen und Gebäude bis in die Nacht orange angestrahlt. Auch der Landtag setzt ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen. " Zu viele werden Opfer von Gewalt, auch im häuslichen Umfeld. Die Zahl der Übergriffe ist erschreckend hoch. Die Aktion ‚Orange Your City‘ macht auf dieses Problem und die Opfer aufmerksam ", sagte der Präsident des Landtags, André Kuper. Der Landtag illuminiert an beiden Tagen bis 23 Uhr die Bibliothek an der Seite zum Rhein und weist auf der LED -Wand vor dem Gebäude sowie auf einer Informations-Stele auf der Rheinseite auf die Aktion hin.

Brötchentüten und Kunstblut

In Ratingen sollen 10.000 Brötchentüten mit dem Satz " Gewalt kommt nicht in die Tüte " verteilt werden. Im Kino in Olpe und auf dem Essener Burgplatz sollen Schuhe mit Theaterblut an Frauen erinnern, die von ihrem Partner getötet wurden. In Kleve und Kamp-Lintfort oder Leverkusen werden Wahrzeichen der Stadt in Orange angestrahlt.

Die Farbe Orange lehnt sich an die Kampagnenfarbe der Organisation "UN Women" der Vereinten Nationen an. Aufgerufen zu der Aktion hat Zonta - ein weltweiter Zusammenschluss von Frauen, der sich für die Verbesserung ihrer Lebenssituation einsetzt.

