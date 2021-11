Viele Aktionen zum "Orange Day" in NRW

In vielen Städten aller Landesteile werden am Donnerstag markante Gebäude und Wahrzeichen orange angestrahlt. Orange steht als Farbe für eine Zukunft ohne Gewalt an Frauen und wurde von den Vereinten Nationen ausgewählt. In zahlreichen Bäckereien werden außerdem bedruckte Brötchentüten verteilt, die auf örtliche oder überregionale Hilfsangebote für Frauen hinweisen.

Aktionen und Veranstaltungen im Rheinland

Bei einer kostenfreien Lesung im Ulla-Hahn-Haus in Monheim beleuchtet die Haaner Autorin Bettina Lausen in ihrem Historien-Roman das Thema Gewalt gegen Frauen im Mittelalter. In jeder der 19 Kommunen des Rhein-Sieg-Kreises soll ab Donnerstag eine orangefarbene Sitzbank stehen, die auf das Thema aufmerksam machen soll und von Schülerinnen und Scülern eines Berufskollegs in Hennef gestaltet wurde.

In Köln will der Arbeitskreis "Gegen Gewalt an Frauen" am Nachmittag in der Einkaufsmeile Schildergasse für jede durch Partnergewalt gestorbene Frau symbolisch eine Kerze aufstellen. Desweiteren gibt es Ausstellungen und Podiumsdiskussionen zum Thema. Das Bündnis "Lila in Köln" für autonome Frauenprojekte gegen Gewalt plant einen Protestmarsch mit Musik und Redebeiträgen.

Das planen Städte und Verbände im Ruhrgebiet

In Essen gibt es eine Informationsschau zum Thema in der Stadtbibliothek, die der auch Flyer mit örtlichen Hilfstelefonnummern und Listen mit Literatur zum Thema zu bekommen sind.

In Gelsenkirchen sind die Fahrzeuge der Feuerwehr und der Gelsendienste mit Aufklebern unterwegs, die auf das bundesweite Hilfetelefon für von Gewalt betroffene Frauen hinweisen.

Aktionen zum "Orange Day" am Niederrhein

In Krefeld sind am Nachmittag vor dem Stadttheater öffentliche Ansprachen zum Thema unter anderem von Stadt und Polizei geplant. Gesammelte Spenden auf der Veranstaltung fließen in Schutzwohnungen für von Gewalt betroffene Frauen.

In Moers werden mehrere Denkmäler mit orangenen Tüchern verhüllt und viele Geschäfte wollen Sparschweine auf ihren Verkaufstresen aufstellen. Das Geld geht dann ans Moerser Frauenhaus. In Mönchengladbach gibt es am Nachmittag über das Stadtgebiet verteilt fünf Infostände zum Thema, an denen mit Experten diskutiert werden kann oder Adressen und Kontaktnummern für Betroffene erhältlich sind.

Das planen Städte in Westfalen

Der Kreis Lippe hat zusammen mit Spielerinnen und Spielern des lippischen Handball-Erstligisten eine Öffentlichkeitskampagne unter dem Motto "Für Lippe gegen häusliche Gewalt" gestartet. In allen 16 Städten hängen Großplakate, die auf die "Anzeigenunabhängige Spurensicherung nach sexualisierter Gewalt" des Klinikums Lippe-Detmold hinweisen.

Im Schlosspark in Coesfeld wird anlässlich des Orange Days das Thema "Femizide-Frauenmorde" aufgegriffen, mit 147 bedruckten Stelen, die für zwei Wochen öffentlich zugänglich sind. Einige Geschäfte in der Innenstadt wollen orangefarbene Leuchten in ihre Schaufenster stellen.

In Ahlen hat die Stadt gemeinsam mit Sozialverbänden eine Einkaufstüte kreiert, die auf das Thema aufmerksam macht und die bei allen Kooperationspartnern erhältlich ist. Außerdem hat der Arbeitskreis der Gleichstellungsbeauftragten im Kreis Warendorf einen Info-Bus gestaltet, der nun drei Monate im Kreis unterwegs sein soll, um über das Thema Gewalt gegen Frauen zu informieren.

Aktionen und Veranstaltungen im Bergischen

In Wuppertal haben Schulen im Vorfeld des Orange Days an einem Plakatwettbewerb unter dem Motto "Haltung zeigen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen" teilgenommen. Die Siegerbeiträge sollen nun zwei Wochen lang im ganzen Stadtgebiet als Plakate zu sehen sein.

Das Jugendparlament in Velbert startet zum Orange Day eine digitale Aktion gegen "Catcalling", dem anzüglichen Rufen oder Hinterherpfeifen gegenüber Frauen. Die Jugendvertreter hatten dazu im Vorfeld Sprüche und Fotos gesammelt, die am Donnerstag in der Story des städtischen Instagram-Accouts gezeigt werden.