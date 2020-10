Was Missbrauchsopfern bei der Bewältigung hilft

Worauf kommt es an, dass ein Kind sexuellen Missbrauch verarbeiten kann?

"Es kommt sehr darauf an, wie das Umfeld darauf reagiert. Wie sehr unterstützen Eltern, Großeltern und andere Verwandte, wenn der Täter oder die Täterin aus der Familie kommt, das Kind. Wie sehr stützt Schule. Wie gut hat das Kind Zugang zu Therapie und Beratung. Sind da gute, fitte Leute, die Ahnung haben von diesem Thema und auch keine Angst, mit dem Kind über diese Themen zu sprechen und das auszuhalten."

"Und ganz wichtig ist, dass wir als Gesellschaft diese Mädchen und Jungen nicht auf den Opferstatus reduzieren und sie damit total stigmatisieren. Dass wir sie nach wie vor als Gesamtkunstwerk betrachten und sie in ihrer Kraft und ihrem Überlebenswillen stärken. Und sie sehen als das, was sie sind, nämlich ein facettenreicher Mensch auf dem Weg ins Leben."

"Sexuelle Gewalt verändert das Leben unwiederbringlich. Nichts wird jemals so werden wie es hätte sein können, wenn diese Gewalt nicht erlitten worden wäre. Das ist ein Fakt. Das bedeutet aber nicht, dass die betroffenen Mädchen und Jungen unglückselige Erwachsene werden müssen. Es bedeutet nicht, dass sie jeden Tag, jede Minute an diese Tat zurückdenken. Sondern es bedeutet, dass sie ein großes Hindernis in ihre Entwicklung geworfen bekommen haben durch den Täter oder die Täterin."

Wie kann die Politik Kinder besser schützen?

"Politik kann die Mittel bereitstellen. Ich erwarte in der psychosozialen Versorgung, in den Jugendämtern, in den Fachberatungsstellen, aber auch in den Familien- und Erziehungsberatungsstellen ausreichend viel und vor allen Dingen ausreichend gut qualifiziertes Personal. Das in der Lage ist, mit einer Vermutung oder der tatsächlichen Mitteilung eines Missbrauchs umzugehen und adäquat zu handeln. Kommunalpolitik, Landespolitik und Bundespolitik müssen begreifen, dass dieses Thema nicht vorüberziehen wird in zwei bis vier Jahren, sondern dass das eine Daueraufgabe ist, der man sich verschreiben muss."

Stand: 06.10.2020, 20:51