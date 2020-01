Mann fährt in Südtirol in Reisegruppe - Opfer aus NRW

Mindestens zwei Opfer des schweren Verkehrsunfalls in Südtirol stammen aus Nordrhein-Westfalen. Eine Person aus Köln und eine aus Remscheid seien identifiziert worden, sagte ein Sprecher der Polizei in Bozen am Sonntag (05.01.2020). NRW-Ministerpräsident Armin Laschet teilte auf Twitter mit, man müsse davon ausgehen, dass die meisten der Todesopfer aus Nordrhein-Westfallen stammen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Der Fahrer des Unfallwagens habe nach einem ersten Test mehr als 1,9 Promille Alkohol im Blut gehabt, hieß es von der Polizei. Er werde auch auf Drogen untersucht. Eine Annahme sei, dass er zu schnell unterwegs gewesen ist.