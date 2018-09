Behördengänge vom Sofa aus

Aber auch der Bund beteiligt sich an Projekten. Köln, Bonn und Moers konnten sich 2017 in einem Wettbewerb als Modellkommune durchsetzen.

Bürger steht im Mittelpunkt

Die Stadt Köln, einer der Vorreiter in NRW , möchte in der zweijährigen Projektphase des Bundes sein Ratsinformationssystem zu einem umfassenden Serviceportal weiterentwickeln. In Moers soll ein offener Treffpunkt in der Innenstadt geschaffen werden, in dem die verschiedenen Open Government-Aktivitäten der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Und in Bonn ist generell der Ausbau der Open-Data-Aktivitäten geplant.

Berater der Verwaltung in Bonn