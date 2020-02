Gewalt gegen Frauen: Weltweiter Protest auch in NRW

Besondere Choreografie

Demo in Wuppertal

Zentrales "Markenzeichen" der Aktion ist ein Tanz mit einer besonderen Choreografie, den die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum Beispiel in Dortmund, Olpe, Attendorn, Lippstadt und Warstein-Belecke und Soest aufführten. Auch in Ostwestfalen-Lippe gab es Aktionen, zum Beispiel in Unna, Bielefeld, Detmold, Gütersloh, Lemgo, Minden und Paderborn. In Detmold gab es am Nachmittag einen Sternmarsch, in Wuppertal Demonstrationen.

In Aachen hatten die Organisatorinnen auch ein Bühnenprogramm vorbereitet, das die verschiedenen Formen von Gewalt gegen Frauen thematisierte: von Genitalverstümmelung über häusliche Gewalt bis hin zu sexuellen Übergriffen, Zwangsheirat oder Prostitution.

Ruf nach mehr Geld für Frauenhäuser

" Wir wünschen uns, dass es einen gesetzlichen Anspruch gibt, dass Frauen ins Frauenhaus können ", sagte Renate Wallraff vom Frauennetzwerk dem WDR am Rande der Demonstration. " Und wir wünschen uns, dass die Beratungsstellen finanziert werden und nicht jedes Jahr immer wieder betteln und bitten müssen ."

Täter sind selten Fremde

Gewalt gegen Frauen ist in Nordrhein-Westfalen ein großes Problem. In den 58 Frauenberatungsstellen in NRW bekommen die Beraterinnen täglich Anrufe von Betroffenen. Die meisten Gewalttaten würden nicht von unbekannten Tätern verübt, sondern von Männern aus dem sozialen Umfeld, heißt es.

Frauen werden oft vom Partner misshandelt

"Die meisten melden sich, weil sie Gewalt in ihrer Beziehung erleben", sagt Eva Inderfurth von der Frauenberatungsstelle in Düsseldorf. Die Betroffenen würden von ihren Partnern erniedrigt, unterdrückt, geschlagen oder vergewaltigt.