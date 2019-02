Die Bewegung "One Billion Rising" entstand in den USA . Eine Milliarde - das ist geschätzt die Zahl an Frauen und Mädchen weltweit, die in ihrem Leben Gewalt erleiden.

Seit 2013 wird am 14. Februar auf allen Kontinenten zum Protest dagegen aufgerufen - auch in zahlreichen NRW -Städten. Wir sprachen mit Britta Costecki, Mitorganisatorin und Gleichstellungsbeauftragte in Oberhausen.

WDR: Was macht das Besondere von "One Billion Rising" aus?

One Billion Rising 2018: Britta Costecki