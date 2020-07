Olympische Spiele verschoben - des einen Freud, des anderen Leid

Die Olympischen Spiele in Tokio finden aufgrund der Corona-Pandemie nicht, wie ursprünglich geplant, ab heute, sondern erst 2021 statt. Die Verschiebung hat die Pläne einiger Sportler durchkreuzt - für andere ist sie eine Chance.

Pläne vieler Sportler durchkreuzt

Der Kanufahrer Ronald Rauhe war bereit, dieses Jahr in Tokio noch einmal Gold zu holen: " Wir haben dreimal den Titel in Folge geholt, sind Weltrekordhalter. Und alles sah natürlich danach aus, dass wir um die Goldmedaille mitfahren können. Dementsprechend war alles darauf ausgelegt. Nach diesem Datum sollte eigentlich Schluss sein. Ich wollte meine Karriere beenden. "

Ronald Rauhes Karriereende verschiebt sich jetzt um ein Jahr. Das heißt für ihn: Auch seine privaten Pläne sind erst einmal verschoben oder sogar geplatzt. Die große Frage ist auch, ob die Leistung im nächsten Jahr immer noch so gut ist wie jetzt. Die Sportler und Sportlerinnen haben für die Olympischen Spiele einen Vier-Jahresplan, um pünktlich zu Olympia in absoluter Topform zu sein. So eine Form hält man nicht einfach ein Jahr. Für einiges ist aber auch genau das eine Chance.

Die Verschiebung als Chance

Für alle Sportler und Sportlerinnen bedeutet die Verschiebung auf 2021: Ein Jahr mehr Zeit, um zu trainieren. Zeit, die beispielsweise die Hürdenläuferin Pamela Dutkiewicz und Turner Marcel Nguyen dringend gebrauchen können. Beide wurden letztes Jahr operiert und waren in diesem Jahr noch nicht komplett fit.