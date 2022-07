Olympic Adventure Camp: Vom Pfahlsprung bis zum Surf-Simulator

Stand: 31.07.2022, 12:32 Uhr

Die letzte Ferienwoche ist in Sicht. Wer sich noch einmal richtig austoben will, bevor die Schule wieder losgeht, kann das im Olympic Adventure Camp in Düsseldorf. Kinder und Jugendliche können dort 50 teils verrückte Sportarten ausprobieren - eine Woche lang und gratis.