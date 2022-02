Olympia und Menschenrechte: Drohung an die Sportler

Kaum verhüllte Drohung an Athleten

Das jedenfalls befürchten Menschenrechtsorganisationen wie Human Rights Watch. Hintergrund sind kaum verhüllte Drohungen des hochrangigen Sportfunktionärs Yang Shu: Jedes Verhalten oder Äußerungen, die sich " gegen den olympischen Geist" richteten, könnten " mit einer bestimmten Bestrafung geahndet werden, insbesondere wenn sie chinesische Gesetze oder Regeln verletzen ".

Johannes Herber