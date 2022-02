Deutsche bei Olympia im Goldrausch: Aber ist Mitjubeln okay?

Corona-Einschränkungen für Olympioniken

Schließlich finden die Spiele in China statt - einem Land, in dem Menschen bei freier Meinungsäußerung Gefängnis droht. Selbst der Umgang mit Sportlern und Journalisten ist grenzwertig, wie die Unterbringung in Quarantäne-Hotels zeigt. Da wird das Mitjubeln zur Gewissensfrage.

Natalie Geisenberger mit der Goldmedaille

" Man muss vorsichtig sein, wann, wo und was man sagt", meinte die frisch gebackene Rodel-Doppel-Olympiasiegerin Natalie Geisenberger. "Hier ist es besser, wenn man nicht zu viel sagt."

Olympia-Ausrichter China steht in der Kritik wegen der Einschränkungen der Meinungsfreiheit und der Menschenrechte in Hongkong und Tibet. Es geht auch um das Schicksal der muslimischen Minderheit der Uiguren, von denen nach Berichten von Menschenrechtsorganisationen mehr als eine Million in Umerziehungslagern sitzen.

Kritik an Chinas Unterdrückung und Propaganda

Doch all das ficht China nicht an. Die Organisatoren ließen sogar eine Uigurin als letzte Fackelträgerin ran. Damit zeigte China dem "ausländischen Publikum einen ausgestreckten Mittelfinger" , wie es der Menschenrechtler Hanno Schedler von der Gesellschaft für bedrohte Völker formulierte.

" Es gibt weit verbreitete Kritik an der chinesischen Unterdrückung der Uigurinnen und Uiguren, und damit will die chinesische Regierung sagen: 'Ihr könnt uns gar nichts sagen. Wir inszenieren unsere Propaganda und unsere Spiele so, wie es uns passt'" , sagte Schedler dem SID .

Vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) hört man dazu wenig. Sport und Politik seien zu trennen. IOC-Präsident Thomas Bach wird nicht müde zu betonen, wie wichtig es für den Wintersport sei, dass nun angeblich rund 300 Millionen Chinesen mit dem Wintersport anfangen würden.

Rodel-Olympiasiegern: Foto mit IOC-Präsident Bach nur "Show"

Xi Jinping und Thomas Bach

Bach zeigt sich gerne an der Seite von Staatspräsident Xi Jinping, aber ein Foto mit einem deutschen Olympiasieger nimmt er auch gerne mit. So war Bach plötzlich auf dem Siegerfoto der deutschen Rodel-Doppelsitzer Tobias Wendl/Tobias Arlt zu sehen. " Er hat sich dazugestellt, ein Foto gemacht und dann war er wieder weg. Das war einfach nur Show!", zitiert die "Bild" den gebürtigen Aachener Wendl, der das Verhalten absolut unangemessen fand.

Schließlich hatten die Rodler schon im Vorfeld von Olympia die Missstände in den Hotels und die miserable Behandlung der Sportler in China angeprangert und so maßgeblich dazu beigetragen, dass die Sportler nun etwas menschenwürdiger behandelt werden.

ARD-Sportmoderator Lufen im Quarantäne-Hotel

Claus Lufen hatte keine gute Zeit im Quarantäne-Hotel.

Bei der Durchsetzung der No-Covid-Strategie verstehen die Chinesen überhaupt keinen Spaß. Diese Erfahrung hat auch ARD-Sportmoderator Claus Lufen gemacht, der bei Ankunft positiv getestet wurde und mehr als eine Woche im Quarantäne-Hotel verbrachte.



Aber selbst nach der Entlassung aus dem Hotel war an normales Arbeiten nicht zu denken, immer wieder ereilten den Bob- und Rodel-Experten neue Schikanen - oft kannten chinesische Helfer seinen Corona-Status und maßregelten ihn.