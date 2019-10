Sportmanager Michael Mronz will 2032 die Olympischen Spiele an Rhein und Ruhr holen. Ein Gespräch über das Pfund der Region, ehrliche Spiele und den Auftrag des Sports.

WDR: Ist die Region überhaupt fit für Olympia?

Michael Mronz: Das, was wir heute schon hier haben, sind 90 Prozent der Infrastruktur, also Sportstätten, die bereits genutzt werden. Das ist natürlich ein großes Pfund, das wir auf unserer Seite haben.

WDR: Das heißt, die Angst der Leute, dass erst für viel Geld etwas gebaut wird, was dann künftig ungenutzt herumsteht, die können Sie nehmen?

Mronz: Erstmalig ist es eben auch möglich, dass sich nicht nur eine Stadt, sondern eine ganze Region bewerben kann. Das heißt, wir können die bestehende Infrastruktur einer ganzen Region miteinbeziehen - also nachhaltigere Spiele haben, als es bisher der Fall war, weil umfangreiche Baumaßnahmen nicht so dringlich sind. Wir haben große Kapazitäten und damit einfach eine ganz andere Ausgangssituation. Wir haben zum Beispiel die Reitturnieranlage in Aachen, wo jährlich das größte Reitturnier der Welt stattfindet, oder die Veltinsarena in Gelsenkirchen, dort wollen wir die Schwimmwettbewerbe austragen. Oder die Arena in Düsseldorf. Dort könnte Handball und Volleyball stattfinden. Indoorsportarten könnten in Messehallen ausgetragen werden.